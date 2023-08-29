Деменко: Кордоба уже и сам не захочет бить пенальти в «Краснодаре»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко рассказал, нужно ли «Краснодару» менять штатного пенальтиста из-за частых промахов с 11-метровых нападающего Джона Кордобы.

«Нужно ли «Краснодару» менять пенальтиста? Я думаю, что и сам Кордоба к 11-метровой отметке уже подходить не будет. Думаю, что его поставили бить пенальти после промаха Сперцяна.

Теперь, как мне кажется, тренерский штаб «Краснодара» будет искать какого-то другого штатного пенальтиста вместо Джона», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, в матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги 25 августа Джон Кордоба не смог реализовать пенальти и стал игроком с самым большим количеством нереализованных 11-метровых. Пенальти в игре с воронежской командой стал для колумбийца пятым за время выступлений в РПЛ — Кордоба не смог реализовать четыре из пяти попыток с момента дебюта в чемпионате в 2021 году.