«Спартак» забил 4 гола за 24 минуты матча с «Динамо» — больше, чем за прошлые 3 игры в РПЛ

Продолжается матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 4:0 в пользу красно-белых.
«Спартак» за 24 минуты забил четыре гола в ворота бело-голубых, отличились Антон Зиньковский и Срджан Бабич, а нападающий Александр Соболев оформил дубль. Таким образом, красно-белые все за 24 минуты забил больше, чем за последние три матча команды в Российской Премьер-Лиге.
Напомним, до матча с «Динамо» у «Спартака» была серия из трёх матчей без побед в чемпионате. Красно-белые сначала проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Таким образом, за три тура «Спартак» забил три мяча.
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