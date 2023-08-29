«Спартак» — «Динамо»: Зиньковский забил очередной мяч хозяев

Сегодня, 29 августа, проходит матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале матча, на шестой минуте, нападающий Александр Соболев открыл счёт, выведя «Спартак» вперёд — 1:0. Вскоре, на 15-й минуте, защитник Срджан Бабич с передачи Хесуса Медины удвоил преимущество хозяев, забив в первом же матче за красно-белых — 2:0. Буквально через пару мгновений, на 18-й минуте, Александр Соболев сделал счёт разгромным, оформив дубль — 3:0. На 24-й минуте Антон Зиньковский успешно реализовал выход один на один, ещё больше увеличив преимущество «Спартака» — 4:0.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничейным результатом (3:3).

В данный момент «Спартак» занимает первое место в группе D с шестью очками после двух сыгранных матчей — красно-белые обыграли «Краснодар» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (5:4). «Динамо» располагается на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после двух сыгранных матчей — бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1, 4:5 по серии пенальти), а также обыграли «Краснодар» (4:3).