«Теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!» Уткин — о матче «Спартак» — «Динамо»

Известный комментатор Василий Уткин иронично прокомментировал ход матча 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо», указав на частые призывы уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также отметив, что теперь подобная судьба грозит тренеру бело-голубых Марцелу Личке. Напомним, на момент написания новости «Спартак» ведёт со счётом 4:0.

«Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?! Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде, с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нём что знал, пока он в Россию не приехал?.. А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.

Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остаётся подставить имя. Ещё вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас — Личку. Пользуйтесь!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, до матча с «Динамо» у «Спартака» была серия из трёх матчей без побед в чемпионате. Красно-белые сначала проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).