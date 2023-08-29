«Бавария» интересуется защитником «Тоттенхэма» Дайером

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может последовать примеру экс-партнёра по лондонскому клубу Гарри Кейна и перейти в «Баварию», сообщает журналист Мано Бонке в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб видит в 29-летнем игроке обороны надёжного кандидата на замену защитнику Бенжамену Павару, который недавно перешёл в миланский «Интер».

Дайер выступает за «Тоттенхэм» на протяжении девяти лет (с 2014 года). В сезоне-2022/2023 защитник провёл 42 матча за «шпор» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Баварии» подписать защитника «Челси» Трево Чалобу.