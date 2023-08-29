Карраскаль и Чавес дебютировали за «Динамо» в матче Кубка России со «Спартаком»

Новички московского «Динамо», полузащитники Хорхе Карраскаль и Луис Чавес, дебютировали за бело-голубых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».
Футболисты вышли на поле на 61-й минуте вместе с защитником Диего Лаксальтом, заменив Фёдора Смолова, Даниила Фомина и Даниила Лесового.
Напомним, в воскресенье, 27 августа, московское «Динамо» объявило в своём телеграм-канале о переходе полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками подписаны на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. Карраскаль ранее выступал за ЦСКА, а Чавес за мексиканскую «Пачуку».
Продолжается матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 4:1 в пользу красно-белых.
- 29 августа 2023
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