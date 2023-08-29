Кукурелья согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия с защитником «Челси» Марком Кукурельей. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, испанский футболист и его представители согласились на переход в стан манкунианцев. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить лондонцам только € 3 млн за годичную аренду, в то время как «синие» хотят выручить не менее € 8 млн. «Красные дьяволы» намерены как можно скорее достичь договорённости по аренде Кукурельи.
Лондонский клуб приобрёл испанца прошлым летом, заплатив «Брайтону» около € 65 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья провёл все три матча «Челси» на скамейке запасных.
Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн. Действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось об интересе «Баварии» ещё к одному защитнику «Челси» — Трево Чалобе.
- 29 августа 2023
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