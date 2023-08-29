Из-за оскорблений ван Дейка в адрес судьи его дисквалификация может быть продлена

Срок дисквалификации нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка может быть увеличен. В матче с «Ньюкаслом» (2:1) в 3-м туре АПЛ игрок на 29-й минуте получил прямую красную карточку, после чего использовал нецензурную лексику в разговоре с арбитром, что стало поводом для выдвижения в сторону игрока обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).
«Вирджилу ван Дейку было предъявлено обвинение в нарушении правила FA E3.1 по итогам матча «Ливерпуля» в Премьер-лиге с «Ньюкасл Юнайтед» в воскресенье, 27 августа. Утверждается, что защитник действовал ненадлежащим образом и/или использовал оскорбительные и/или обидные слова в адрес официального лица матча после удаления на 29-й минуте. У Вирджила ван Дейка есть время до пятницы, 1 сентября, чтобы дать ответ на это обвинение», — говорится в сообщении FA.
Таким образом, в случае, если дисквалификация игрока будет продлена, ван Дейк пропустит не только матч «Ливерпуля» с «Астон Виллой» в 4-м туре АПЛ, но и встречу с «Вулверхэмптоном» в 5-м туре.
- 29 августа 2023
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