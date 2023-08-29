Александр Соболев прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от разгромной победы красно-белых над «Динамо» в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, «Спартак» обыграл бело-голубых со счётом 4:1, а Соболев оформил дубль.

«Красное-белые, всех с победой! Несмотря на счёт, игра была довольно тяжёлая, но рад, что мы победили. Горжусь тем, что сегодня впервые вышел с капитанской повязкой. Удалось забить и удалось победить. Что ещё хочу сказать? Как всегда по традиции, Москва — красно-белая, вперёд, «Спартак!» — сказал Соболев в видеообращении в своём телеграм-канале.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.