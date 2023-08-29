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«Стыдно перед болельщиками». В «Динамо» высказались о поражении от «Спартака» 1:4

«Стыдно перед болельщиками». В «Динамо» высказались о поражении от «Спартака» 1:4
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал разгромное поражение бело-голубых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«Очень плохой результат. Стыдно перед болельщиками. Так играть нельзя, тем более с принципиальным соперником. В начале первого тайма случился провал. Понятно, что состав неоптимальный. Тем не менее вышедшие сегодня футболисты получили шанс доказать. Они не должны в дальнейшем жаловаться на то, что мало игрового времени. Это должно стать уроком для всей команды и, в частности, для футболистов, которые получили сегодня шанс доказать, что они достойны играть в основе.

Есть ощущение, что на поле вышли минуте к 30-й. Можно ли назвать этот матч худшим в 2023 году? Вам можно. Проблема в мотивации? Такого не должно быть. Мы играем не просто на Кубок, а со «Спартаком»», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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