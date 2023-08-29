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Гендиректор «Динамо»: Бальбуэна пропустил матч со «Спартаком» из-за проблем в семье

Гендиректор «Динамо»: Бальбуэна пропустил матч со «Спартаком» из-за проблем в семье
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна пропустил матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Напомним, бело-голубые разгромно проиграли со счётом 1:4.

«Бальбуэна пропустил матч со «Спартаком» по личным причинам. Он должен был уехать по личным обстоятельствам. Ждать ли его возвращения? Не буду комментировать. У него случились проблемы в семье. Он уехал по личному вопросу», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.

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