Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу над «Динамо» в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:1).
«Не все матчи проходят одинаково. В прошлой игре нас наказали за потерю концентрации. Конечно, когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо. Сегодня это не так. Жаль, что мы пропустили. Ребята хорошо контролировали встречу. Уверен, что «Динамо» будет одной из лучших команд сезона.
Дисциплина — это то, что происходит на поле. Ответственность тоже происходит на поле. После плохого матча нет ничего лучше, чем сыграть сразу и доказать, что это было случайностью. Нам нужна стабильность", — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.
- 29 августа 2023
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