Гильермо Абаскаль: я не химик. Не знаю, что будет, если смешать масло с водой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об игре команды в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:1).

«Я не химик. Мне нравится масло, но я не знаю, что будет, если смешать масло с водой. Поэтому мы не занимаемся экспериментами. У нашего штаба есть методология, по которой мы работаем. Мы хотели создавать преимущество за спинами игроков «Динамо», которые выбрасывались на наших игроков», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошедшем матче «Спартак» забил четыре гола за первые 24 минуты. За красно-белых отличились форвард Александр Соболев (дубль), защитник Срджан Бабич и нападающий Антон Зиньковский. Единственный гол «Динамо» был забит форвардом Муми Нгамалё во втором тайме.