Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Мольде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильермо Абаскаль: я не химик. Не знаю, что будет, если смешать масло с водой

Гильермо Абаскаль: я не химик. Не знаю, что будет, если смешать масло с водой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об игре команды в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:1).

«Я не химик. Мне нравится масло, но я не знаю, что будет, если смешать масло с водой. Поэтому мы не занимаемся экспериментами. У нашего штаба есть методология, по которой мы работаем. Мы хотели создавать преимущество за спинами игроков «Динамо», которые выбрасывались на наших игроков», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошедшем матче «Спартак» забил четыре гола за первые 24 минуты. За красно-белых отличились форвард Александр Соболев (дубль), защитник Срджан Бабич и нападающий Антон Зиньковский. Единственный гол «Динамо» был забит форвардом Муми Нгамалё во втором тайме.

Материалы по теме
Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android