Зиньковский: в каждом сезоне задача «Спартака» — побеждать и в Кубке, и в чемпионате

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал разгромную победу над «Динамо» в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, матч закончился со счётом 4:1 в пользу красно-белых, а Зиньковский забил четвёртый мяч своей команды во встрече.
«Что изменилось после 25-й минуты, почему пропала острота в атаке? Так всегда бывает. Ты успокаиваешься, отходишь к своим воротам… Мало было контратак, мало было владения, пытались поменять ход игры, но не смогли. Это не было нашей задачей. Но так получилось. Конечно, хотелось больше моментов. Только в начале легко получалось. Чем остались недовольны? Во‑первых, тем, что пропустили гол. К сожалению, не смогли сыграть «на ноль».
Как далеко такой «Спартак» может зайти? Мы стараемся, не загадываем. В каждом сезоне задача «Спартака» — побеждать и в Кубке, и в чемпионате. Надеемся, что будет лучше от игры к игре. Не всегда так получается, но мы стараемся», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».
Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.
- 29 августа 2023
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