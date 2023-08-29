Игрок «Спартака» Литвинов: меньше игрового времени? Ошибся — будь добр доказать

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём игровом времени в последних играх красно--белых.

«Меньше игрового времени в последних матчах? Это футбол и издержки профессии. Ты ошибся — будь добр доказать ещё раз. Я спокойно к этому отношусь. Уже не первый раз такое было в моей карьере. Одна ошибка может перечеркнуть весь прошлый сезон? Мы играем в «Спартаке» — каждый матч очень важен. Ты должен выкладываться на 100% в каждом матче.

Я много раз пересмотрел и разобрал тот момент в матче с «Уралом». В следующий раз сыграю просто попроще», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.