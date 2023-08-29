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Форвард «Спартака» Соболев высказался о победе над «Динамо»

Форвард «Спартака» Соболев высказался о победе над «Динамо»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о разгромной победе красно-белых над «Динамо» в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, «Спартак» обыграл бело-голубых со счётом 4:1, а Соболев оформил дубль.

«Футболисты, которые сегодня играли, соскучились, им было что доказывать. Все хотели себя проявить. Могли выиграть крупнее, у меня был момент, Хлусевич мог», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.

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