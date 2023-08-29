Соболев: меня поменяли в матче с «Динамо» и не стало столба в атаке? Столб на улице стоит
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою замену на 62-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).
«Я говорил, что люди должны понимать, где они играют. Впереди «Краснодар» — готовимся. Замена в игре с «Ахматом» — это было решение тренера, как я ещё мог воспринять. Меня поменяли и столба в атаке не стало? Столб на улице стоит», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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