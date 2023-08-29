Александр Соболев: «Спартак» должен бороться за чемпионство

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев считает, что красно-белые должны бороться за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, сегодня, 29 августа, «Спартак» разгромил «Динамо» в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 4:1, а Соболев оформил дубль.

«Спартак» должен бороться за чемпионство. После «Зенита был разговор, с «Ахматом» сыграли «на ноль». Не буду говорить, как мы разговаривали. Не было ничего особенного», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, до матча с «Динамо» у «Спартака» была серия из трёх матчей без побед в чемпионате. Красно-белые сначала проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Сейчас «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате с 10 очками в шести встречах.