Коло Муани: надеюсь, руководство «Айнтрахта» позволит мне перейти в «ПСЖ»

Форвард «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло Муани высказался о затянувшихся переговорах между немецким клубом и «ПСЖ» по вопросу его продажи.
«Надеюсь, что «Айнтрахт» позволит мне перейти в «ПСЖ». Я многим обязан этой команде. Я всегда старался изо всех сил. Но ни для кого не секрет, что «ПСЖ» сделал мне рекордное предложение, я бы хотел присоединиться к ним, поскольку это большая возможность для развития моей карьеры. Надеюсь, что «Айнтрахт» согласится на сделку с «ПСЖ», — приводит слова Коло Муани Sky Sport Germany.
24-летний Коло Муани в нынешнем сезоне успел сыграть за «Айнтрахт» уже в трёх матчах, отметившись в них двумя забитыми мячами.
Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Коло Муани в € 80 млн.
Ранее стали известны детали последнего предложения «ПСЖ» по Коло Муани.
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