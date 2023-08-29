«Честь». Соболев — о капитанской повязке «Спартака» в матче с «Динамо» в Кубке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил значение победы в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:1) и ответил на вопрос о получении капитанской повязки.

«Сегодняшний матч дал уверенность, закрепили матч «на ноль» с «Ахматом». Возможно, этой уверенности и не хватало. Хотелось и сегодня не пропустить. Я не акцентирую внимание, что забил 50 голов. Капитанская повязка? Воспринял спокойно, ничего особенного. Понятно, что это большая ответственность, для меня честь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра «Спартака» с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ завершилась безголевой ничьей (0:0).

Соболев выступает за «Спартак» с лета 2020 года, его два гола в ворота «Динамо» в кубковом матче стали 49-м и 50-м в составе красно-белых.