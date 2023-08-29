Новичок «Спартака» Бабич: в РПЛ очень хороший уровень. Я даже удивлён

Новичок московского «Спартака», защитник Срджан Бабич, прокомментировал разгромную победу над «Динамо» в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, отметив, что в РПЛ очень хороший уровень футбола. Напомним, «Спартак» обыграл бело-голубых со счётом 4:1, а Бабич отличился в первом же матче за новый клуб.

«В РПЛ очень хороший уровень — я даже в хорошем смысле удивлён. «Динамо» играло быстро в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 21 августа «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.