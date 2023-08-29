Новичок «Спартака» и экс-игрок «Альмерии» Бабич оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич, ранее выступавший за испанскую «Альмерию», поделился мнением о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» — отличная возможность для Захаряна. Он должен играть и не чувствовать давления. Думаю, у него всё будет хорошо. Это отличная возможность для него, потому что «Сосьедад» играет в Лиге чемпионов», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» стало известно 19 августа, а 25 августа полузащитник дебютировал за баскский клуб, выйдя на замену на 75-й минуте игры с «Лас-Пальмасом» (0:0). Следующий матч в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» проведёт 2 сентября, соперником станет «Гранада».