«Брайтон» усилился полузащитником «Лилля» Балеба
Поделиться
Хавбек «Лилля» Карлос Балеба стал игроком «Брайтона». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «чайки» заплатят за своего новичка около 30 млн. 3 млн из этой суммы будут предусмотрены в качестве бонусов. Игрок подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт (до конца июня 2028 года) с опцией продления до лета 2029 года.
В сезоне-2022/2023 Балеба провёл 21 матч за «Лилль» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Арсенала» Альберту Локонга.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:34
-
21:26
-
21:25
-
21:21
Партнерский контент