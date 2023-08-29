«Брайтон» усилился полузащитником «Лилля» Балеба

Хавбек «Лилля» Карлос Балеба стал игроком «Брайтона». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «чайки» заплатят за своего новичка около 30 млн. 3 млн из этой суммы будут предусмотрены в качестве бонусов. Игрок подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт (до конца июня 2028 года) с опцией продления до лета 2029 года.

В сезоне-2022/2023 Балеба провёл 21 матч за «Лилль» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Арсенала» Альберту Локонга.