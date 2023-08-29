Игрок «Динамо» Чавес: невозможно было сравнять счёт со «Спартаком» после 0:4

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес подвёл итоги кубкового матча со «Спартаком», в котором его команда разгромно уступила сопернику со счётом 1:4.

«Первый тайм сыграли очень плохо. Мы обсуждали с одноклубниками: может, недооценили свои силы. Во втором тайме собрались и забили один. К сожалению, невозможно было сравнять счёт, потому что в первом тайме пропустили четыре», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Спартак» уже к 25-й минуте вёл в счёте (4:0) благодаря дублю Александра Соболева, а также голам Срджана Бабича и Антона Зиньковского. В предыдущих матчах Кубка «Динамо» обыграло «Краснодар» (4:3) и уступило «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти). Таким образом, московская команда занимает второе место в таблице группы D, набрав четыре очка.