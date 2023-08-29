Ивич: выиграли, потому что были лучшей командой с самого начала до самого конца

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги кубкового матча с «Пари НН», в котором его команда была сильнее — 1:0.
«Почему мы выиграли? Потому что мы были лучшей командой с самого начала до самого конца. Мы контролировали игру. Конечно, в первом тайме у нас была ошибка, но определённо у нас было больше моментов, чем у соперника. У соперника даже одного прямого очевидного удара по нашим воротам не было. Во втором тайме, возможно, не было таких очевидных шансов, но мы в итоге забили гол в концовке. Мы получили три очка, и это важные три очка, потому что в предыдущих двух кубковых матчах мы уступили. Нам нужно продолжать в том же духе.
Я могу сказать, что я доволен всей командой, все футболисты хорошо сыграли и показали высокий уровень. Я доволен новым игроком, Витором, это была его первая официальная игра. Нам нужно продолжать, готовиться к матчу со «Спартаком» в субботу», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».
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