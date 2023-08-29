Салихова: озверевший Соболев — настоящий лидер. Увидела «Спартак», который умеет побеждать

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала разгромную победу красно-белых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:1), а также отметила игру нападающего команды Александра Соболева, оформившего дубль во встрече.

«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев — настоящий лидер.

Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами, и при этом более надёжен в обороне. Я вновь увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.