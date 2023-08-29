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«Янг Бойз» разгромил «Маккаби». Швейцарский клуб примет участие в групповом раунде ЛЧ

«Янг Бойз» разгромил «Маккаби». Швейцарский клуб примет участие в групповом раунде ЛЧ
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Завершился ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и израильский «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Ванкдорф» (Бёрн, Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Янг Бойз» разгромил соперника со счётом 3:0.

Швейцарская команда сделала результат за четыре минуты в середине первого тайма. Сначала на 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий Седрик Иттен, а чуть позже защитник «Маккаби» Абдулайе Сек срезал мяч в собственные ворота. В начале второго тайма полузащитник Филип Угринич поставил точку в игре — 3:0 в пользу «Янг Бойз».

В первой встрече команды разошлись миром — 0:0. Таким образом, победитель противостояния — «Янг Бойз» — получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов, а слабейший в паре — «Маккаби» — отправится в групповой раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
3 : 0
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Иттен – 23'     2:0 Сек – 28'     3:0 Угринич – 46'    
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