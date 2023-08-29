«Янг Бойз» разгромил «Маккаби». Швейцарский клуб примет участие в групповом раунде ЛЧ

Завершился ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и израильский «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Ванкдорф» (Бёрн, Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Янг Бойз» разгромил соперника со счётом 3:0.

Швейцарская команда сделала результат за четыре минуты в середине первого тайма. Сначала на 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий Седрик Иттен, а чуть позже защитник «Маккаби» Абдулайе Сек срезал мяч в собственные ворота. В начале второго тайма полузащитник Филип Угринич поставил точку в игре — 3:0 в пользу «Янг Бойз».

В первой встрече команды разошлись миром — 0:0. Таким образом, победитель противостояния — «Янг Бойз» — получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов, а слабейший в паре — «Маккаби» — отправится в групповой раунд Лиги Европы.