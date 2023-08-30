Лига чемпионов: результаты игрового дня

Во вторник, 29 августа, состоялись три ответные встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Результаты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов (29 августа):
Путь представителей лиг:
«Панатинаикос» (Греция) — «Брага» (Португалия) — 0:1 (1:3 по сумме двух матчей).
Путь чемпионов:
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 3:0 (3:0 по сумме двух матчей);
«Галатасарай» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) — 2:1 (5:3 по сумме двух матчей).
Ещё три ответные встречи состоятся в среду, 30 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов – 2023/2024, а проигравшие команды отправятся в одну из групп Лиги Европы.
Из всех 12 команд, участвующих в раунде плей-офф, в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов играли только «Рейнджерс», «Копенгаген» и «Маккаби» из Хайфы.
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