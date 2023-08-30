Букайо Сака признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/2023

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала вингера «Арсенала» Букайо Саку лучшим молодым футболистом сезона-2022/2023. В голосовании участвовали игроки АПЛ. На награду также претендовали Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»), Эван Фергюсон («Брайтон») и Мойсес Кайседо («Брайтон», ныне выступает за «Челси»).
Отметим, что Сака также попал в число шести номинантов на приз лучшему игроку прошедшего сезона. Победителем в этой категории стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
В сезоне-2022/2023 Сака провёл 38 матчей за «Арсенал» в английской Премьер-лиге, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.
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