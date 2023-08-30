«Фулхэм» по пенальти прошёл «Тоттенхэм» в Кубке английской лиги

29 августа прошёл матч 1/32 финала Кубка английской лиги с участием лондонских «Фулхэма» и «Тоттенхэма». Встреча прошла на домашней арене «дачников» «Крэйвен Коттедж» в столице Англии, на ней работала бригада арбитров во главе с Джошуа Смитом. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, но в серии пенальти победу одержали хозяева — 2:1 (по пен. 4:3).
На 19-й минуте гол в свои ворота забил нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки Ван де Вен. «Шпоры» сравняли счёт уже во втором тайме, на 56-й минуте с передачи хорватского хавбека Ивана Перишича отличился бразильский нападающий Ришарлисон.
После окончания 90 минут игры началась серия пенальти. «Фулхэм» реализовал все 11-метровые, у «Тоттенхэма» пенальти не забил защитник Давинсон Санчес — мяч после его удара поймал вратарь «дачников» Марек Родак.
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