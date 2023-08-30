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Галатасарай — Мольде. Прямая трансляция
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«Галатасарай» вышел в групповой этап ЛЧ, обыграв «Мольде» в ответном матче

«Галатасарай» вышел в групповой этап ЛЧ, обыграв «Мольде» в ответном матче
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Вчера, 29 августа, прошёл ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и норвежским «Мольде». Встреча состоялась на стадионе «НЕФ» (Стамбул, Турция). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Шимоном Марциняком (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Галатасарай» обыграл «Мольде» со счётом 2:1 (5:3 по сумме двух встреч) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

В самом начале матча, на 7-й минуте, в ворота «Мольде» был назначен пенальти — новичок «Галатасарая», нападающий Мауро Икарди, смог реализовать 11-метровый удар, выведя хозяев вперёд. Во втором тайме, на 66-й минуте, Эйрик Хестад с передачи Эмиля Брейвика смог сравнять счёт во встрече. В самой концовке матча, на 90+3-й минуте, ещё один летний новичок хозяев Анхелиньо вновь вывел турецкий клуб вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Галатасарая».

Первый матч между командами завершился со счётом 3:2 в пользу «Галатасарая». Таким образом, турецкий клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (5:3) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Мольде
Мольде, Норвегия
1:0 Икарди – 7'     1:1 Хестад – 66'     2:1 Анхелиньо – 90+3'    
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