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Рапино проведёт прощальный матч за сборную США в сентябре, соперником будет сборная ЮАР

Рапино проведёт прощальный матч за сборную США в сентябре, соперником будет сборная ЮАР
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Двукратная чемпионка мира, 38-летняя футболистка Меган Рапино, которая завершит карьеру игрока по окончании сезона, 24 сентября проведёт последний матч за сборную США. Им станет товарищеская встреча со сборной ЮАР, которая пройдёт в Чикаго, сообщает пресс-служба Федерации футбола США.

За сборную США Рапино провела 202 матча, в которых забила 63 гола и отдала 73 результативные передачи. Помимо двух побед на чемпионатах мира в 2015 и 2019 годах, вместе с национальной командой Меган стала олимпийской чемпионкой на Играх в Лондоне в 2012 году.

Рапино объявила о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона Национальной женской футбольной лиги 8 июля этого года. Последний официальный матч футболистки за её клуб «ОЛ Рейн», согласно календарю, состоится 15 октября.

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