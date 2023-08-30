«Бавария» не намерена платить за Мактоминея € 40-45 млн

Переговоры по возможному переходу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея в «Баварию» находятся на грани срыва. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены выручить с продажи своего хавбека не менее € 40-45 млн. «Бавария» не желает платить подобную сумму. Отмечается, что в приглашении Мактоминея заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

В сезоне-2022/2023 Мактоминей провёл 39 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее появилась информация, что «Бавария» рассматривает возможность обмена Мактоминея на своего хавбека Райана Гравенберха на правах аренды.