Деменко: Черникову нельзя уезжать из «Краснодара» в «Лион», чтобы сидеть там на лавке

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Александра Черникова во французский «Лион», также сравнив его с трансфером Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Мне кажется, что возраст у Черникова уже подходящий, чтобы попробовать себя в Европе, но здесь важно выбрать соответствующий клуб, ведь нельзя уехать и сидеть на лавке. Если тренерский штаб точно будет доверять Александру, то это одно дело. А если после одного неудачного матча тебя надолго посадят в запас, то это совсем другой разговор.
У Кузяева неплохо получается во Франции? Это совершенно другой случай, ведь Далер уже опытный и состоявшийся игрок, а Черников ещё молод», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 29 августа, «Лион» предложил «Краснодару» € 5 млн за полузащитника Александра Черникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Краснодарский клуб хочет получить больше, переговоры продолжатся.
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