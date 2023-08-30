Деменко: Черникову нельзя уезжать из «Краснодара» в «Лион», чтобы сидеть там на лавке

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Александра Черникова во французский «Лион», также сравнив его с трансфером Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Мне кажется, что возраст у Черникова уже подходящий, чтобы попробовать себя в Европе, но здесь важно выбрать соответствующий клуб, ведь нельзя уехать и сидеть на лавке. Если тренерский штаб точно будет доверять Александру, то это одно дело. А если после одного неудачного матча тебя надолго посадят в запас, то это совсем другой разговор.

У Кузяева неплохо получается во Франции? Это совершенно другой случай, ведь Далер уже опытный и состоявшийся игрок, а Черников ещё молод», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 29 августа, «Лион» предложил «Краснодару» € 5 млн за полузащитника Александра Черникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Краснодарский клуб хочет получить больше, переговоры продолжатся.