Кубок России, 30 августа: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 30 августа, продолжатся встречи 3-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России.
Матчи 30 августа (время начала — московское):
17:15. «Сочи» — ЦСКА (Москва);
17:15. «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара);
19:30. «Балтика» (Калининград) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
19:30. «Ростов» — «Локомотив» (Москва).
Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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