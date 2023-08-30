Кубок России по футболу: результаты матчей 29 августа, турнирная таблица

Во вторник, 29 августа, состоялись четыре встречи 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В группе A воронежский «Факел» дома проиграл «Оренбургу» — 0:1. В группе B казанский «Рубин» на своём поле победил екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. Два матча прошли в группе D. В столичном дерби «Спартак» разгромил «Динамо» — 4:1. В другой встрече «Пари Нижний Новгород» дома проиграл «Краснодару» — 0:1.
Результаты матчей:
Группа A
«Факел» (Воронеж) — «Оренбург» — 0:1.
Группа B
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:1.
Группа D
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:1.
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Краснодар» — 0:1.
В среду, 30 августа, пройдут ещё четыре встречи в рамках 3-го тура. В 17:15 мск начнутся матчи «Ахмат» — «Крылья Советов» (группа C) и «Сочи» — ЦСКА (группа A). В 19:30 мск стартуют игры «Балтика» — «Зенит» (группа C) и «Ростов» — «Локомотив» (группа B). 4-й тур группового этапа запланирован на 19–21 сентября.
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