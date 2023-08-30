Президент «Бешикташа» назвал трансфер Бактиёра Зайнутдинова ценным для клуба

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал подписание клубом казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.
«Бактиёр Зайнутдинов – это очень ценный трансфер. Люди, которые живут в тюркских государствах, были очень рады этому переходу. Он может закрыть практически любую позицию», — приводит слова Чеби TV100.
Напомним, 21 августа московский ЦСКА официально объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ». Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб заплатил за игрока московского ЦСКА € 5 млн и должен будет отдать 15% от перепродажи.
24 августа Бактиёр Зайнутдинов отметился дебютным голом в составе стамбульского клуба. Это произошло в матче квалификации Лиги конференций с киевским «Динамо». «Бешикташ» одержал победу со счётом 3:2.
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