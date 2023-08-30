«Наконец-то я в побеждающем клубе». Кейн — о разнице между «Баварией» и «Тоттенхэмом»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о различии между мюнхенским клубом и лондонским «Тоттенхэмом».
«В «Баварии» совсем другой менталитет. Это улучшает меня как игрока, помогает прогрессировать. Я хочу бороться за трофеи, за Лигу чемпионов. Наконец-то я в побеждающем клубе», — приводит слова Кейна Bild.
Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн, переход футболиста стал одним из самых громких в этом году. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, и является лондонский «Тоттенхэм».
В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
- 30 августа 2023
-
03:25
-
03:16
-
03:13
-
02:50
-
02:24
-
01:32
-
00:52
-
00:45
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:34
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:08
-
00:03
- 29 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:46
-
23:33
-
23:30
-
23:22
-
23:16
-
23:15
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:41