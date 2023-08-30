Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наконец-то я в побеждающем клубе». Кейн — о разнице между «Баварией» и «Тоттенхэмом»

«Наконец-то я в побеждающем клубе». Кейн — о разнице между «Баварией» и «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о различии между мюнхенским клубом и лондонским «Тоттенхэмом».

«В «Баварии» совсем другой менталитет. Это улучшает меня как игрока, помогает прогрессировать. Я хочу бороться за трофеи, за Лигу чемпионов. Наконец-то я в побеждающем клубе», — приводит слова Кейна Bild.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн, переход футболиста стал одним из самых громких в этом году. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, и является лондонский «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Гарри Кейн принял новый вызов! Англичанин станет лучшим бомбардиром Бундеслиги
Гарри Кейн принял новый вызов! Англичанин станет лучшим бомбардиром Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android