«Наконец-то я в побеждающем клубе». Кейн — о разнице между «Баварией» и «Тоттенхэмом»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о различии между мюнхенским клубом и лондонским «Тоттенхэмом».

«В «Баварии» совсем другой менталитет. Это улучшает меня как игрока, помогает прогрессировать. Я хочу бороться за трофеи, за Лигу чемпионов. Наконец-то я в побеждающем клубе», — приводит слова Кейна Bild.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн, переход футболиста стал одним из самых громких в этом году. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, и является лондонский «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами.