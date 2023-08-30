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Роналду высказался о победном матче «Аль-Насра», в котором он отметился дублем и передачей

Роналду высказался о победном матче «Аль-Насра», в котором он отметился дублем и передачей
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче с «Аль-Шабабом».

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками! Фантастическая игра команды! Вперёд, «Аль-Наср», – написал Роналду в одной из социальных сетей.

29 августа завершился матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». «Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счётом 4:0, Криштиану Роналду оформил дубль, также отличился Садио Мане с передачи португальца.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025-го. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

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