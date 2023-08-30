Эрлинг Холанд отреагировал на победу в номинации лучшего игрока АПЛ в сезоне-2022/2023

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями после получения приза лучшему игроку прошедшего сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) от Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
«Для меня большая честь удостоиться этой награды. Быть признанным своими конкурентами – прекрасное чувство, и я хотел бы поблагодарить всех игроков, проголосовавших за меня.
Я никогда не мог себе представить, что однажды выиграю требл со своей командой. Воспоминания о прошлом сезоне навсегда останутся в нашей памяти, но теперь мы хотим добиться того же в новом сезоне», – приводит слова Холанда BBC.
Норвежский форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.
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