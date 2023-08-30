Криштиану Роналду забил пять голов в двух последних играх за «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил пять голов за последние два матча за клуб из Саудовской Аравии.

Это его лучшая статистика за две проведённые игры подряд после переезда в новый чемпионат. В игре с «Аль-Фатом» португалец оформил хет-трик, а его команда одержала победу со счётом 5:0. А вот в матче с «Аль-Шабабом» на счету Роналду дубль. Оба мяча португальский форвард забил с пенальти.

Ещё один новичок «Аль-Нассра» Садио Мане за две игры забил три гола.

«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Шабаб» финишировал четвёртым, заработав 56 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).