Криштиану Роналду забил пять голов в двух последних играх за «Аль-Наср»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил пять голов за последние два матча за клуб из Саудовской Аравии.
Это его лучшая статистика за две проведённые игры подряд после переезда в новый чемпионат. В игре с «Аль-Фатом» португалец оформил хет-трик, а его команда одержала победу со счётом 5:0. А вот в матче с «Аль-Шабабом» на счету Роналду дубль. Оба мяча португальский форвард забил с пенальти.
Ещё один новичок «Аль-Нассра» Садио Мане за две игры забил три гола.
«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Шабаб» финишировал четвёртым, заработав 56 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).
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