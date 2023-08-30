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«Ахмат» — «Крылья Советов»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Крылья Советов»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа C
30 августа 2023, среда. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первых двух турах группового этапа «Ахмат» не смог выиграть ни одной встречи, проиграв «Зениту» и «Балтике» с одинаковым счётом — 0:2. Команда замыкает таблицу группы C. Самарская команда также пока что не смогла отличиться победой, уступив сине-бело-голубым со счётом 0:1, а калининградской команде со счётом 2:3.

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