«Сочи» — «ЦСКА»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «ЦСКА» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Столичная команда занимает второе место в группе, одержав победу в матче с «Оренбургом» со счётом 6:0 и потерпев поражение в противостоянии с «Факелом» — 0:2. «Сочи» набрал столько же очков, но уступает «армейцам» по разнице голов. В первом матче турнира сочинцы обыграли «Факел» со счётом 3:1, но проиграли «Оренбургу» со счётом 0:2.
Команды встречались 13 августа в рамках РПЛ. Победу одержали красно-синие со счётом 3:1.
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