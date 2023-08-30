Пименов — о «Динамо»: в матчах со «Спартаком» нельзя экспериментировать с составом

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назвал недопустимой игру «Динамо» вторым составом против «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.

«В матчах с такой командой, как «Спартак», нельзя экспериментировать с составом, потому что это слишком принципиальный соперник. При всём уважении, экспериментируй с «Краснодаром», выпускай дубль в игре «Пари НН». И это вопрос не к игрокам, а к Личке. У Лички будет непростой выезд в Ростов? И что? Обыграв «Спартак», ты прилетишь в Ростов на крыльях», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой красно-белых со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме, дубль оформил нападающий Александр Соболев.