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«Балтика» – «Зенит»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

«Балтика» – «Зенит»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 августа, состоится встреча группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на «Ростех Арене» в Калининграде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа C
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первых двух турах группового этапа «Балтика» одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» в Кубке России пока что тоже идёт без поражений. Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.

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