«Балтика» – «Зенит»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 августа, состоится встреча группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на «Ростех Арене» в Калининграде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В первых двух турах группового этапа «Балтика» одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» в Кубке России пока что тоже идёт без поражений. Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.