Карраскаль — о поражении от «Спартака»: результат плачевный, двоякое впечатление от игры

Недавно перешедший из московского ЦСКА в «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за бело-голубых и подвёл итоги матча Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 1:4.
«С одной стороны, рад, что дебютировал за «Динамо». Тренер дал возможность проявить себя. С другой стороны, огорчён результатом. К сожалению, результат плачевный. Двоякое впечатление от игры», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Динамо» 27 августа объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии на четыре сезона с возможностью продления на ещё один год.
В прошлом сезоне за ЦСКА Карраскаль провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми голами и шестью результативными передачами.
- 30 августа 2023
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:15
-
10:06
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:07
-
09:05
-
09:00
-
08:52
-
08:47
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
05:59
-
04:38
-
04:35
-
03:40
-
03:25
-
03:16
-
03:13
-
02:50