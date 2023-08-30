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Карраскаль — о поражении от «Спартака»: результат плачевный, двоякое впечатление от игры

Карраскаль — о поражении от «Спартака»: результат плачевный, двоякое впечатление от игры
Хорхе Карраскаль
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Недавно перешедший из московского ЦСКА в «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за бело-голубых и подвёл итоги матча Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 1:4.

«С одной стороны, рад, что дебютировал за «Динамо». Тренер дал возможность проявить себя. С другой стороны, огорчён результатом. К сожалению, результат плачевный. Двоякое впечатление от игры», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Динамо» 27 августа объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии на четыре сезона с возможностью продления на ещё один год.

В прошлом сезоне за ЦСКА Карраскаль провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми голами и шестью результативными передачами.

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