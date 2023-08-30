Гончаренко: не вижу кризиса в игре «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не считает два подряд поражения признаками спада своей команды.

«Знаете, когда мы играем хорошо и побеждаем, беспокоит то, не потеряем ли мы концентрацию. Когда проигрываем, возникает вопрос, сможем ли вернуться на пик формы. Команда — это живой организм, над которым надо работать каждый день. Я не вижу какого-то кризиса и неуверенности в нашей игре и действиях. Нет каких-то предпосылок для того, чтобы говорить о чём-то плохом. Хотя, наверное, сложнее возвращать команду после победных серий, чем после поражений», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

В минувшие выходные «Урал» разгромно проиграл «Зениту» (0:4) в матче 6-го тура РПЛ, а вчера, 29 августа, уступил «Рубину» (1:2) в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.