Журналист раскрыл, что Эрмосо писала подруге о «деле Рубиалеса»

Известный испанский журналист Альвисе Перес опубликовал в соцсетях сообщение, которое футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо написала своей подруге после скандального поцелуя с главой испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Скандал сейчас разгорелся до такой степени, что Рубиалесу грозит увольнение и уголовное наказание.
Эрмосо написала в WhatsApp своей подруге о «деле Рубиалеса»: «Я не знаю, как это остановить».
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.
- 30 августа 2023
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