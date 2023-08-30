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Мать Рубиалеса заявила, что готова умереть за справедливость

Мать Рубиалеса заявила, что готова умереть за справедливость
Луис Рубиалес
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Анхелес Белар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, заявила, что, готова бороться за справедливость до самого конца.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина находится в церкви в Мотриле. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока продолжится «бесчеловечная и кровавая охота, которая идёт на её сына».

«Я не против умереть за справедливость. Мой сын – порядочный человек, и то, что с ним делают, несправедливо. Со мной всё в порядке, я очень верю в Бога и прошу правды. Я буду на этом месте пока живо моё тело, и не остановлюсь пока Дженни (Дженнифер Эрмосо. – Прим. «Чемпионата») не скажет правду», – приводит слова Белар Europa Press.

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