Мать Рубиалеса заявила, что готова умереть за справедливость

Анхелес Белар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, заявила, что, готова бороться за справедливость до самого конца.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина находится в церкви в Мотриле. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока продолжится «бесчеловечная и кровавая охота, которая идёт на её сына».

«Я не против умереть за справедливость. Мой сын – порядочный человек, и то, что с ним делают, несправедливо. Со мной всё в порядке, я очень верю в Бога и прошу правды. Я буду на этом месте пока живо моё тело, и не остановлюсь пока Дженни (Дженнифер Эрмосо. – Прим. «Чемпионата») не скажет правду», – приводит слова Белар Europa Press.