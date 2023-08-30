«Аль-Араби» договорился с «ПСЖ» о подписании Верратти за € 50 млн

Катарский «Аль-Араби» предложил внушительную сумму «Пари Сен-Жермен» по поводу перехода итальянского полузащитника Марко Верратти, от которой французский клуб не смог отказаться, сообщает Николо Скира в своих социальных сетях.

По данным источника, клуб из Катара достиг принципиального соглашения с «ПСЖ» и готов заплатить за трансфер Верратти € 50 млн. Также в материале отмечается, что полузащитник размышляет о возможном переходе в катарский клуб, который предложил полузащитнику сборной Италии очень выгодный контракт до 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны саудовских клубов: «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль», но как выяснилось позднее руководство первого из них не вступало в переговоры с «ПСЖ» по поводу переходу игрока.

В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.